Суд в Перми вынес приговор по делу об убийстве беременной женщины и ребёнка

Пермский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима 28-летнего жителя Прикамья, его признали виновным в убийстве беременной жены и ребёнка.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на данные прокуратуры Пермского края.

Мужчина совершил преступление в ноябре 2018 года. Во время ссоры с беременной женой он ударил её ножом в грудь несколько раз. Женщина скончалась на месте. После этого он убил своего трёхлетнего сына. После он нанёс ранения себе, а затем поджёг квартиру. Пожар был потушен, убийца задержан.

Ранее газета «Реальное время» со ссылкой на данные, полученные из зала Верховного суда Татарстана, сообщили о приговоре по делу о тройном убийстве.