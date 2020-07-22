Суд в Перми вынес приговор по делу об убийстве беременной женщины и ребёнка

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Пермский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима 28-летнего жителя Прикамья, его признали виновным в убийстве беременной жены и ребёнка.
Суд в Перми вынес приговор по делу об убийстве беременной женщины и ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на данные прокуратуры Пермского края.

Мужчина совершил преступление в ноябре 2018 года. Во время ссоры с беременной женой он ударил её ножом в грудь несколько раз. Женщина скончалась на месте. После этого он убил своего трёхлетнего сына. После он нанёс ранения себе, а затем поджёг квартиру. Пожар был потушен, убийца задержан. 

Ранее газета «Реальное время» со ссылкой на данные, полученные из зала Верховного суда Татарстана, сообщили о приговоре по делу о тройном убийстве.

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