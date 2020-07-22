Эксперт прокомментировал ситуацию с начислением пенсии в России

Заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов прокомментировал ситуацию с начислением пенсии в России.

Об этом сообщает ФАН.

Во время эфира медиацентра «Патриот» он напомнил, что систему пенсионных выплат регулируют 72 нормативных акта.

«Человеку прежде всего необходимо их открыть и там найти себя. Узнать, что конкретно ему полагается. Далее нужно собрать требуемые документы по каждой позиции и с ними прибыть в отделение Пенсионного фонда», — заявил Ворожцов.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».