На Ставрополье вводят новые требования для трудовых мигрантов

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Новые требования вводятся для иностранной рабочей силы на Ставрополье, все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на COVID-19.
На Ставрополье вводят новые требования для трудовых мигрантов
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные постановления губернатора Ставропольского края.

В постановлении говорится, что при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан работодатели предприятий всех форм собственности будут обязаны проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России.

Справка об отсутствии коронавируса может быть выдана и в родной стране мигранта.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье провели более 200 тыс. тестов на антитела к COVID-19.

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