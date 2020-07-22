В Главном храме ВС России прошло первое венчание

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Обряд венчания впервые проведён в Главном храме Вооружённых сил России, сообщили в Минобороны.
В Главном храме ВС России прошло первое венчание
  • © Артем Буденный
  • РИА Новости

«Ковалёвы Анатолий Никифорович и Ирина Иннокентьевна — супружеская пара, которая вместе уже 58 лет. Они прошли войну, будучи детьми, но сумели пережить все самые непростые моменты того времени», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что Анатолий Никифорович является ветераном Великой Отечественной войны, блокадником Ленинграда.

Ирина Иннокентьевна — ветеран труда, секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны.

Обряд венчания провёл ключарь главного храма ВС России епископ Клинский Стефан. На церемонии присутствовали дети и внуки Ирины и Анатолия.

14 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова — главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке.

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