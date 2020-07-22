В Главном храме ВС России прошло первое венчание
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- РИА Новости
«Ковалёвы Анатолий Никифорович и Ирина Иннокентьевна — супружеская пара, которая вместе уже 58 лет. Они прошли войну, будучи детьми, но сумели пережить все самые непростые моменты того времени», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что Анатолий Никифорович является ветераном Великой Отечественной войны, блокадником Ленинграда.
Ирина Иннокентьевна — ветеран труда, секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны.
Обряд венчания провёл ключарь главного храма ВС России епископ Клинский Стефан. На церемонии присутствовали дети и внуки Ирины и Анатолия.
14 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова — главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке.