В Главном храме ВС России прошло первое венчание

Обряд венчания впервые проведён в Главном храме Вооружённых сил России, сообщили в Минобороны.

«Ковалёвы Анатолий Никифорович и Ирина Иннокентьевна — супружеская пара, которая вместе уже 58 лет. Они прошли войну, будучи детьми, но сумели пережить все самые непростые моменты того времени», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что Анатолий Никифорович является ветераном Великой Отечественной войны, блокадником Ленинграда.

Ирина Иннокентьевна — ветеран труда, секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны.

Обряд венчания провёл ключарь главного храма ВС России епископ Клинский Стефан. На церемонии присутствовали дети и внуки Ирины и Анатолия.

14 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова — главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке.