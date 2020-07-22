В День ВМФ во Владивостоке выступит авиагруппа «Русские витязи», она покажет технику ведения воздушного боя и элементы полёта в разных строях.

«Лётчики пилотажной группы под командованием гвардии полковника Андрея Алексеева продемонстрируют приморцам фигуры высшего пилотажа, пролёты в составе различных строёв и элементы воздушного боя на истребителях Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа», — цитирует Vostokmedia.com представителя Тихоокеанского флота во Владивостоке.

Старт полётов — 26 июля в 13:00 по местному времени. Действие развернётся над Амурским заливом. Высота полёта — от 50 до 5 тыс. м над землёй.

«Новый Севастополь» также сообщил, что морские пехотинцы Черноморского флота начали тренировки ко Дню ВМФ.