Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года

Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.

«Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы ещё не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас ещё впереди. Люди летают на самолётах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле — по 200—400 заболевших», — цитирует Малеева ТАСС.

Ранее сообщалось, что, согласно первому исследованию геномной эпидемиологии коронавирусной инфекции в России, вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы.

13 июля сообщалось, что два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Китай. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сказала, что «по соглашению двух сторон правительство Китая согласилось, чтобы ВОЗ направила в Пекин экспертов для сотрудничества и обменов с китайскими учёными по вопросу выявления источника COVID-19».

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.