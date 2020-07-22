Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года

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Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
  • Reuters

«Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы ещё не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас ещё впереди. Люди летают на самолётах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле — по 200—400 заболевших», — цитирует Малеева ТАСС.

Ранее сообщалось, что, согласно первому исследованию геномной эпидемиологии коронавирусной инфекции в России, вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы.

13 июля сообщалось, что два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Китай. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сказала, что «по соглашению двух сторон правительство Китая согласилось, чтобы ВОЗ направила в Пекин экспертов для сотрудничества и обменов с китайскими учёными по вопросу выявления источника COVID-19».

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

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