В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

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Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа. Об этом информирует ТАСС.
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

По его словам, строительство вертолётов Ми-8АМТШ-ВН ведётся параллельно с проведением опытно-конструкторских работ.

«Национальный центр вертолётостроения уже приступил к полётам», — сказал он.

Как заявил индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, первый этап испытаний планируется завершить в ноябре.

«В дальнейшем к полётам подключатся ещё две машины данного типа», — добавил он.

В июне сообщалось, что в России началось серийное производство арктических вертолётов Ми-8АМТ для гражданских заказчиков.

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