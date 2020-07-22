В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа. Об этом информирует ТАСС.

По его словам, строительство вертолётов Ми-8АМТШ-ВН ведётся параллельно с проведением опытно-конструкторских работ.

«Национальный центр вертолётостроения уже приступил к полётам», — сказал он.

Как заявил индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, первый этап испытаний планируется завершить в ноябре.

«В дальнейшем к полётам подключатся ещё две машины данного типа», — добавил он.

В июне сообщалось, что в России началось серийное производство арктических вертолётов Ми-8АМТ для гражданских заказчиков.