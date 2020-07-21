Завершено расследование дел по факту аварии с участием катера в Чёрном море

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России заявили, что завершили расследование уголовных дел по факту аварии с участием прогулочного катера в Чёрном море.

Об этом сообщают «Юга.ру».

Инцидент произошёл 5 июля 2019 года в посёлке Джубга (Краснодарский край). Катер перевернулся в 300 м от берега. На борту находились около 50 человек, хотя максимальная вместимость судна — 11 человек. В результате аварии погибли две женщины.

Дела завели против мужчины, управлявшего катером, а также в отношении владельца судна.

По имеющимся данным, одной из причин аварии стало то, что в конструкцию катера внесли существенные изменения. Это привело к ухудшению показателей устойчивости, запаса плавучести и непотопляемости. Двигатель был неисправен.

В ближайшее время дела направят в суд.

Ранее сообщалось, что капитан прогулочного катера не имел лицензии на перевозку пассажиров.