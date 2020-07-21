В краснодарской полиции рассказали, как предотвратить квартирные кражи

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Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Бондарев рассказал, как предотвратить квартирные кражи.
В краснодарской полиции рассказали, как предотвратить квартирные кражи
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает mk.ru.

«Квартирные кражи подразделяются по способу их совершения. Первый — это свободный доступ, когда потерпевший просто забывает закрыть дверь. Такой вид краж особо актуален в летний период», — заявил Бондарев.

По его словам, такому виду преступлений наиболее подвержены курортные города.

Также существуют так называемые квалифицированные кражи, которые совершаются путём подбора ключа.

«Хорошо, если в современных домах есть консьерж, здания и прилегающие территории оборудованы системой видеонаблюдения, домофонами, электронными замками и доступ имеют только те граждане, которые проживают в данном доме», — сказал Бондарев.

Он отметил, что если дом не оборудован видеокамерами и домофонами, то можно обратиться в охранную организацию и поставить квартиру на охрану.

«Если человек, выходящий из подъезда, вызвал у вас подозрение, лучше сообщить об этом в полицию. Пусть лучше перепроверят сотрудники, на всякий случай перестрахуемся и не допустим совершения имущественных преступлений», — добавил Бондарев.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане обсудили ситуацию с раскрываемостью преступлений.

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