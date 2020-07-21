В краснодарской полиции рассказали, как предотвратить квартирные кражи

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Бондарев рассказал, как предотвратить квартирные кражи.

Об этом сообщает mk.ru.

«Квартирные кражи подразделяются по способу их совершения. Первый — это свободный доступ, когда потерпевший просто забывает закрыть дверь. Такой вид краж особо актуален в летний период», — заявил Бондарев.

По его словам, такому виду преступлений наиболее подвержены курортные города.

Также существуют так называемые квалифицированные кражи, которые совершаются путём подбора ключа.

«Хорошо, если в современных домах есть консьерж, здания и прилегающие территории оборудованы системой видеонаблюдения, домофонами, электронными замками и доступ имеют только те граждане, которые проживают в данном доме», — сказал Бондарев.

Он отметил, что если дом не оборудован видеокамерами и домофонами, то можно обратиться в охранную организацию и поставить квартиру на охрану.

«Если человек, выходящий из подъезда, вызвал у вас подозрение, лучше сообщить об этом в полицию. Пусть лучше перепроверят сотрудники, на всякий случай перестрахуемся и не допустим совершения имущественных преступлений», — добавил Бондарев.

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