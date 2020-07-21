У трёх строящихся станций БКЛ в Москве начались работы по благоустройству

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У трёх строящихся станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена начались работы по благоустройству.
У трёх строящихся станций БКЛ в Москве начались работы по благоустройству
  • © Евгений Самарин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт об «Улице Новаторов», «Проспекте Вернадского» и «Зюзине».

«На прилегающей к станциям территории отремонтируют и заменят покрытие проезжей части — более 130 тыс. кв. м, будут организованы парковки», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, тротуары частично замостят гранитной и бетонной плиткой, уложат асфальт.

Всего планируется благоустроить более 36 га территории.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.

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