У трёх строящихся станций БКЛ в Москве начались работы по благоустройству

У трёх строящихся станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена начались работы по благоустройству.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт об «Улице Новаторов», «Проспекте Вернадского» и «Зюзине».

«На прилегающей к станциям территории отремонтируют и заменят покрытие проезжей части — более 130 тыс. кв. м, будут организованы парковки», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, тротуары частично замостят гранитной и бетонной плиткой, уложат асфальт.

Всего планируется благоустроить более 36 га территории.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.