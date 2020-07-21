Эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в городах-миллионниках России

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные автомобили с пробегом в городах-миллионниках России.
Эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в городах-миллионниках России
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщают vesti.ru.

В число лидеров вторичного рынка вошли Ford Focus, KIA Rio, Toyota Corolla, Lada 2114, Hyundai Solaris, Chevrolet Niva и Hyundai Accent.

Самой продаваемой машиной в городах, где проводили исследование, оказался Ford Focus. Например, за пять месяцев в Москве и Санкт-Петербурге продано 2170 и 1746 автомобилей этой марки соответственно. Данная модель также пользовалась популярностью в Екатеринбурге, Челябинске и Воронеже.

В Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Волгограде чаще всего приобретали KIA Rio, в Новосибирске, Омске и Красноярске — Toyota Corolla.

Ранее автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Newinform оценил ситуацию на авторынке России.

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