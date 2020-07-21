В Ставропольском крае рассказали о поддержке предпринимателей

Короткая ссылка
Субъекты МСП Ставропольского края получили субсидии для восполнения расходов, связанных с приобретением оборудования, в размере 80 млн рублей, компенсация составляет 50% от затрат.
В Ставропольском крае рассказали о поддержке предпринимателей
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на данные Министерства экономического развития края и пресс-службу губернатора Владимира Владимирова.

Субсидии предоставляются в рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию в Ставропольском крае» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Господдержка предоставляется на конкурсной основе. Максимальный размер — 15 млн рублей.

Ранее «Крыминформ» сообщило, что на господдержку производителей молока в Крыму выделят более 200 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить