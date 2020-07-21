В Ставропольском крае рассказали о поддержке предпринимателей

Субъекты МСП Ставропольского края получили субсидии для восполнения расходов, связанных с приобретением оборудования, в размере 80 млн рублей, компенсация составляет 50% от затрат.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на данные Министерства экономического развития края и пресс-службу губернатора Владимира Владимирова.

Субсидии предоставляются в рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию в Ставропольском крае» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Господдержка предоставляется на конкурсной основе. Максимальный размер — 15 млн рублей.

Ранее «Крыминформ» сообщило, что на господдержку производителей молока в Крыму выделят более 200 млн рублей.