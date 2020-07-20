На господдержку производителей молока в Крыму выделят более 200 млн рублей

На поддержку местных производителей молока в текущем году в Республике Крым направлено более 200,9 млн рублей, что в три раза превышает прошлогодние показатели.

«В прошлом году эта цифра составляла 65 млн рублей. Сегодня уже освоено больше половины выделенных средств», — цитирует «Крыминформ» вице-премьера крымского правительства Андрея Рюмшина.

Вице-премьер также отметил, что объёмы производства молока на сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хозяйствах позволяют республике занимать лидирующие позиции по среднесуточным надоям молока в Южном федеральном округе, а также входить в десятку лучших по стране.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 52 млн рублей выделили для предприятий агропромышленного комплекса Московской области. Средства предоставлены Минсельхозом России на льготные краткосрочные кредиты.