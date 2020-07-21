В Петербурге за сутки более 14 тысяч человек сдали тест на COVID-19

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В Санкт-Петербурге за сутки более 14 тыс. человек прошли тест на коронавирус.
В Петербурге за сутки более 14 тысяч человек сдали тест на COVID-19
  • Reuters

«За последние сутки в Петербурге обследован на коронавирус 14 391 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1903 человека. Из них 276 — в обсерваторе, 1237 — на самоизоляции, 390 — контактные», — цитирует kp.ru данные оперативного штаба по коронавирусу в Санкт-Петербурге.

Ранее главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

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