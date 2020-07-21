Эксперт оценил темпы строительства квартир в России
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«Есть правительственные программы, которые предусматривают существенный рост уровня доходов населения, плюс активно развивается ипотека, повышается её доступность», — заявил эксперт в беседе с Nation News.
Как отметил Холопик, сочетанием этих факторов и обеспечивается платёжеспособный спрос, который должен привести к строительному буму.
По его словам, темпы строительства зависят от стабильности доходов населения.
Согласно результатам исследования, в России за три года построили более 3,3 млн новых квартир.
Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области ввели в строй более 1 тыс. жилых домов с начала года.