Эксперт оценил темпы строительства квартир в России

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Генеральный директор «Института развития строительной отрасли» Кирилл Холопик прокомментировал данные исследования РИА Новости, согласно которому Россия лидирует среди стран Европы по количеству построенных квартир за три года.
Эксперт оценил темпы строительства квартир в России
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Есть правительственные программы, которые предусматривают существенный рост уровня доходов населения, плюс активно развивается ипотека, повышается её доступность», — заявил эксперт в беседе с Nation News.

Как отметил Холопик, сочетанием этих факторов и обеспечивается платёжеспособный спрос, который должен привести к строительному буму.

По его словам, темпы строительства зависят от стабильности доходов населения.

Согласно результатам исследования, в России за три года построили более 3,3 млн новых квартир.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области ввели в строй более 1 тыс. жилых домов с начала года.

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