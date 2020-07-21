В Набережных Челнах спасли запертого в машине на солнцепёке ребёнка
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные пресс-службы Росгвардии Набережных Челнов Республики Татарстан.
Сотрудники ведомства по просьбе владелицы автомобиля смогли подручными средствами открыть дверь машины и вытащить измученную от духоты девочку. Они напоили её водой и, убедившись, что медицинская помощь не требуется, уехали.
Отмечается, что у машины заклинило замок.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.