В Набережных Челнах спасли запертого в машине на солнцепёке ребёнка

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В Набережных Челнах росгвардейцы спасли трёхлетнюю девочку, запертую в машине на солнцепёке.
В Набережных Челнах спасли запертого в машине на солнцепёке ребёнка
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные пресс-службы Росгвардии Набережных Челнов Республики Татарстан.

Сотрудники ведомства по просьбе владелицы автомобиля смогли подручными средствами открыть дверь машины и вытащить измученную от духоты девочку. Они напоили её водой и, убедившись, что медицинская помощь не требуется, уехали.

Отмечается, что у машины заклинило замок.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.

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