В Ялте восемь сотрудников администрации заболели коронавирусом

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Восемь сотрудников администрации Ялты и два городских депутата заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава администрации города Иван Имгрунт.
В Ялте восемь сотрудников администрации заболели коронавирусом
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«К сожалению, на сегодняшний день заболели восемь сотрудников администрации, состояние у всех удовлетворительное, они проходят лечение», — сообщил Имгрунт.

Он также заявил, что «подтвердился диагноз у двух депутатов горсовета, кто активно общался с людьми».

Ранее сообщалось, что в России за сутки подтверждено 5842 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 783 328. 

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