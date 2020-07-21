В Ялте восемь сотрудников администрации заболели коронавирусом

Восемь сотрудников администрации Ялты и два городских депутата заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава администрации города Иван Имгрунт.

«К сожалению, на сегодняшний день заболели восемь сотрудников администрации, состояние у всех удовлетворительное, они проходят лечение», — сообщил Имгрунт.

Он также заявил, что «подтвердился диагноз у двух депутатов горсовета, кто активно общался с людьми».

Ранее сообщалось, что в России за сутки подтверждено 5842 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 783 328.