Дегтярёв рассказал, как его встретил Хабаровск

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, как его встретила столица региона.
Дегтярёв рассказал, как его встретил Хабаровск
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Мне кажется — приветливо. Пока сужу об этом по тем очень коротким репликам, улыбкам, которые удалось заметить», — заявил он в беседе с kp.ru.

Что касается первых шагов в новой должности, то Дегтярёв сказал, что пока оставит этот вопрос без ответа.

«Вернёмся к нему позже. Не люблю суеты», — пояснил он.

Ранее Дегтярёв заявил, что его назначение стало результатом того, что Москва услышала запрос избирателей.

20 июля Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста руководителя региона в связи с утратой доверия.

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