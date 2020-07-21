Дегтярёв рассказал, как его встретил Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, как его встретила столица региона.

«Мне кажется — приветливо. Пока сужу об этом по тем очень коротким репликам, улыбкам, которые удалось заметить», — заявил он в беседе с kp.ru.

Что касается первых шагов в новой должности, то Дегтярёв сказал, что пока оставит этот вопрос без ответа.

«Вернёмся к нему позже. Не люблю суеты», — пояснил он.

Ранее Дегтярёв заявил, что его назначение стало результатом того, что Москва услышала запрос избирателей.

20 июля Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста руководителя региона в связи с утратой доверия.