В Татарстане начался подъём обломков самолёта времён Великой Отечественной войны

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В Республике Татарстан в Североморске волонтёры молодёжной организации приступили к подъёму обломков разбившегося в 1942 году самолёта Пе-2.
В Татарстане начался подъём обломков самолёта времён Великой Отечественной войны
  • © Леонид Коробов
  • РИА Новости

«14 августа 1942 года разбился самолёт из состава 29-го бомбардировочного авиационного полка Особой морской авиационной группы ВВС Северного флота. В боевом донесении, которое хранится в Центральном архиве Военно-морского флота, говорится, что при учебном бомбометании самолёт загорелся в воздухе и упал в озеро Среднее Ваенгское, экипаж погиб», — цитирует nord-news.ru представителей поискового отряда «Ваенга».

Данная экспедиция четвёртая, в ходе предыдущих мероприятий волонтёры обнаружили останки членов экипажа, их личные вещи, части лётной куртки.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.

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