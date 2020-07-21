В Татарстане начался подъём обломков самолёта времён Великой Отечественной войны
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- РИА Новости
«14 августа 1942 года разбился самолёт из состава 29-го бомбардировочного авиационного полка Особой морской авиационной группы ВВС Северного флота. В боевом донесении, которое хранится в Центральном архиве Военно-морского флота, говорится, что при учебном бомбометании самолёт загорелся в воздухе и упал в озеро Среднее Ваенгское, экипаж погиб», — цитирует nord-news.ru представителей поискового отряда «Ваенга».
Данная экспедиция четвёртая, в ходе предыдущих мероприятий волонтёры обнаружили останки членов экипажа, их личные вещи, части лётной куртки.
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