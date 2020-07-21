В Самарской области рассказали о развитии туризма

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В Самарской области стартовала государственная программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в области в 2021—2025 годах», включающая более 20 проектов.
В Самарской области рассказали о развитии туризма
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Сейчас нужно направить проект программы на согласование в органах исполнительной власти. Регион обладает комплексом инфраструктурных, природных преимуществ. Все они позволяют обеспечить динамичное развитие сферы туризма»,  — цитирует sova.info председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

В регионе усовершенствуют и модернизируют туристическую отрасль, которая обеспечивает поступление дохода в бюджеты разных уровней. В настоящее время сфера туризма приносит около 13,9 млрд рублей в виде налоговых поступлений, из них 3,8 млрд остаётся в областном бюджете.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Подмосковье представило четыре проекта на всероссийском конкурсе в сфере развития экотуризма.

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