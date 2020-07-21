В Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».

«Важнейший документ, важнейший указ президента. Этот документ для страны судьбоносный, который заслуживает глубокого анализа», — отметил Песков.

Отвечая на вопрос, с чем связано то, что «в новых национальных целях исчезла цель войти в топ-5 крупнейших экономик мира», пресс-секретарь отметил, что «действительно, скажем так, конъюнктура международная экономическая — она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели, но, безусловно, требуются определённые корректировки».

Комментируя перенос на шесть лет вперёд реализации таких целей, как повышение продолжительности жизни до 78 лет и снижение уровня бедности в два раза, Песков также связал это с экономической конъюктурой.

«Вот это неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира без исключения», — подчеркнул он.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».