В Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
В Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года
  • Reuters

«Важнейший документ, важнейший указ президента. Этот документ для страны судьбоносный, который заслуживает глубокого анализа», — отметил Песков.

Отвечая на вопрос, с чем связано то, что «в новых национальных целях исчезла цель войти в топ-5 крупнейших экономик мира», пресс-секретарь отметил, что «действительно, скажем так, конъюнктура международная экономическая — она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели, но, безусловно, требуются определённые корректировки».

Комментируя перенос на шесть лет вперёд реализации таких целей, как повышение продолжительности жизни до 78 лет и снижение уровня бедности в два раза, Песков также связал это с экономической конъюктурой.

«Вот это неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира без исключения», — подчеркнул он.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года». 

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