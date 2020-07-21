В Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года
- Reuters
«Важнейший документ, важнейший указ президента. Этот документ для страны судьбоносный, который заслуживает глубокого анализа», — отметил Песков.
Отвечая на вопрос, с чем связано то, что «в новых национальных целях исчезла цель войти в топ-5 крупнейших экономик мира», пресс-секретарь отметил, что «действительно, скажем так, конъюнктура международная экономическая — она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели, но, безусловно, требуются определённые корректировки».
Комментируя перенос на шесть лет вперёд реализации таких целей, как повышение продолжительности жизни до 78 лет и снижение уровня бедности в два раза, Песков также связал это с экономической конъюктурой.
«Вот это неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира без исключения», — подчеркнул он.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».