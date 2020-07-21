Роспотребнадзор рассказал о результатах исследования геномов COVID-19

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Специалисты Роспотребнадзора исследовали геномы коронавирусной инфекции, выделенные в разное время с начала эпидемии в России. Выяснилось, что они не претерпели значительных изменений за время циркуляции вируса.
Роспотребнадзор рассказал о результатах исследования геномов COVID-19
  • globallookpress.com

«На настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны», — говорится в сообщении.

Как отмечается, биоинформатический анализ свидетельствует о том, что «изменения вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации незначительны».

В ведомстве отметили, что каждый месяц осуществляется чтение 150 геномов COVID-19, также проводится углублённый генетический анализ для выявления возможных мутаций. 

Ранее сообщалось, что более 25,4 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России.

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