Более 25,4 млн тестов на коронавирус проведено в России

Более 25,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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Как отмечается, за сутки сделано 197 тыс. тестирований. Под меднаблюдением остаются 270 199 человек. По последним данным оперативного штаба, общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 777 486.