Более 25,4 млн тестов на коронавирус проведено в России
Более 25,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
- © REUTERS/Maxim Shemetov
Как отмечается, за сутки сделано 197 тыс. тестирований.
Под меднаблюдением остаются 270 199 человек.
По последним данным оперативного штаба, общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 777 486.
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