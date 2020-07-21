Глава Кузбасса рассказал о востребованности курорта Шерегеш

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в беседе с РИА Новости заявил, что в настоящее время «такая востребованность у Шерегеша».

«Сейчас такая востребованность у Шерегеша», — заявил глава региона.

Он отметил, что «лето, а все гостиницы заполнены».

«Я своими глазами это увидел, поговорил с туристами, которые приехали туда отдыхать. В прошлом году мы увеличили в два раза количество отдыхающих за лето. В этом году, я думаю, ещё больших успехов добьёмся. Наша основная задача — полностью перевести Шерегеш на круглогодичный режим работы», — сообщил Цивилёв.

По его словам, в 2019 году Шерегеш посетили 1,3 млн человек.

«В этом году должны были 1,5 млн, но горнолыжный курорт закрылся почти на 1,5 месяца раньше из-за пандемии. Я вынужден был закрыть», — заявил он.

По его словам, «последние 1,5 месяца — это самые хорошие месяцы в конце сезона».

«Но при этом мы успели набрать то же количество туристов, что и в прошлом году. Это значит, что курорт быстро развивается. И таких курортов у нас много», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что средняя загруженность отелей, пансионатов и санаториев в Крыму в июле составляет более 70%, на Южном берегу региона — 95%, что является рекордным показателем.