Актёр Стивен Сигал прибыл в Бурятию
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Отмечается, что Сигал прилетел в аэропорт Улан-Удэ.
«В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение всей недели», — сказано в сообщении.
Сигал, являющийся мастером боевых искусств, планирует посетить центр буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинский дацан — и провести там показательную тренировку с местными спортсменами.
Кроме того, актёр планирует ознакомиться с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе Бурятии и посетить озеро Байкал.
В июне 2019 года Сигал обсудил с властями Башкирии перспективы сотрудничества в развитии спорта.