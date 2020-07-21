Актёр Стивен Сигал прибыл в Бурятию

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Актёр Стивен Сигал прибыл в Бурятию, где планирует провести предстоящую неделю и провести показательную тренировку. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Актёр Стивен Сигал прибыл в Бурятию
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Отмечается, что Сигал прилетел в аэропорт Улан-Удэ.

«В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение всей недели», — сказано в сообщении.

Сигал, являющийся мастером боевых искусств, планирует посетить центр буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинский дацан — и провести там показательную тренировку с местными спортсменами. 

Кроме того, актёр планирует ознакомиться с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе Бурятии и посетить озеро Байкал.

В июне 2019 года Сигал обсудил с властями Башкирии перспективы сотрудничества в развитии спорта.

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