Стивен Сигал обсудил с врио главы Башкирии перспективы сотрудничества в развитии спорта

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Актёр и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал обсудил с временно исполняющим обязанности главы Башкирии Радием Хабировым перспективы сотрудничества в развития спорта.

Об этом говорится на сайте главы региона.

«Стивен Сигал поделился своими впечатлениями о республике. Стороны также обсудили возможные перспективы сотрудничества в области развития спорта», — указывается в сообщении.

Уточняется, что встреча Сигала с Хабировым состоялась на полях всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье», который проходит в Сибае.

В сентябре 2018 года Стивен Сигал заявил о желании стать губернатором Приморского края.

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