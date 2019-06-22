Стивен Сигал обсудил с врио главы Башкирии перспективы сотрудничества в развитии спорта
Об этом говорится на сайте главы региона.
«Стивен Сигал поделился своими впечатлениями о республике. Стороны также обсудили возможные перспективы сотрудничества в области развития спорта», — указывается в сообщении.
Уточняется, что встреча Сигала с Хабировым состоялась на полях всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье», который проходит в Сибае.
В сентябре 2018 года Стивен Сигал заявил о желании стать губернатором Приморского края.