В России предложили определить срок службы жилых домов

Союз потребителей направил в Министерство строительства и ЖКХ России предложение о создании нового стандарта для строительной отрасли с целью определения метода оценки сроков эксплуатации жилых домов. Об этом пишет газета «Известия».

Авторы инициативы считают, что оценивать срок службы зданий необходимо в обязательном порядке на этапах экспертизы и утверждения проекта, а также во время приёмки домов.

Также они призвали сделать доступной для покупателей недвижимости информацию о сроке эксплуатации жилых зданий.

Как говорится в письме, согласно текущим нормам, срок эксплуатации современных жилых домов составляет не менее 50 лет, но «покупателю нужно знать, какой будет реальный срок службы дома». Газета отмечает, что «эту информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра».

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