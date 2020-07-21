В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушения при взыскании долгов

В Государственную думу внесён законопроект об усилении ответственности за нарушение законодательства при взыскании просроченной задолженности с граждан. Как передаёт РИА Новости, проект внесён правительством России.

Документ предполагает повышение штрафа в случае совершения кредитором либо лицом, которое действует в его интересах, шагов, направленных на возврат просроченного долга, с нарушением российского законодательства.

При этом для должностных лиц штраф может составить от 20 тыс. до 200 тыс. рублей, либо им грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года.

Для юридических лиц предлагается ввести штраф от 50 тыс. до 500 тыс. рублей вместо нынешнего штрафа в размере от 20 тыс. до 200 тыс.

Ранее в Госдуму внесли проект о штрафах за отказ сайтов удалять информацию по требованию закона.