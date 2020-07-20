Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова.
Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«В связи с обращениями в мой адрес посетила содержащихся в СИЗО-2 ФСИН России В.Н. Мистрюкова, С.И. Фургала, И.И. Сафронова», — говорится в сообщении Москальковой в Instagram.

По её словам, заключённые говорят о доброжелательном отношении к ним в СИЗО, хорошем питании, полноценной и профессиональной медицинской помощи.

Ранее в ОНК сообщили, что в ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово».

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