Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова.

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«В связи с обращениями в мой адрес посетила содержащихся в СИЗО-2 ФСИН России В.Н. Мистрюкова, С.И. Фургала, И.И. Сафронова», — говорится в сообщении Москальковой в Instagram. По её словам, заключённые говорят о доброжелательном отношении к ним в СИЗО, хорошем питании, полноценной и профессиональной медицинской помощи. Ранее в ОНК сообщили, что в ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово».