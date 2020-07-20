В Тверской области более 50 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл организационное совещание, на котором стали известны результаты Единого государственного экзамена.
В Тверской области более 50 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

ЕГЭ по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ сдавали более 4,4 тыс. человек.

Из них 53 получили 100 баллов, ещё 477 — от 90 до 99 баллов.

Все результаты ЕГЭ будут известны до 3 августа.

Как ранее сообщал портал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.

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