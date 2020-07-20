В Тверской области более 50 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл организационное совещание, на котором стали известны результаты Единого государственного экзамена.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

ЕГЭ по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ сдавали более 4,4 тыс. человек.

Из них 53 получили 100 баллов, ещё 477 — от 90 до 99 баллов.

Все результаты ЕГЭ будут известны до 3 августа.

Как ранее сообщал портал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.