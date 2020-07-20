В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 16 августа

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб.

«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлён до 16 августа», — сообщили в ведомстве.

В оперштабе добавили, что людям старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что ограничительные меры, введённые в регионе в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, продлены до 27 июля.