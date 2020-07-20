В Свердловской области продлили ограничительные меры до 27 июля
- РИА Новости
«Ограничительные меры в Свердловской области были продлены ещё на неделю — до 27 июля», — написал он.
При этом Куйвашев сообщил, что «появились и некоторые послабления».
Так, в заявлении главы региона говорится, что «теперь разрешены репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов) с количеством посетителей, не превышающим 50% от вместимости площадки», также «разрешена работа оборудованных веранд открытого типа по всему региону», могут открыться музеи и библиотеки.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом.