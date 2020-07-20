В Свердловской области продлили ограничительные меры до 27 июля

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введённые в регионе в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, продлены до 27 июля.

«Ограничительные меры в Свердловской области были продлены ещё на неделю — до 27 июля», — написал он.

При этом Куйвашев сообщил, что «появились и некоторые послабления».

Так, в заявлении главы региона говорится, что «теперь разрешены репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов) с количеством посетителей, не превышающим 50% от вместимости площадки», также «разрешена работа оборудованных веранд открытого типа по всему региону», могут открыться музеи и библиотеки.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом.