Путин провёл встречу с вице-премьером Борисовым

Российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков сообщил, что, «в частности, обсуждались вопросы выполнения ранее данных поручений главы государства по оздоровлению предприятий ОПК, вице-премьер доложил также президенту о завершённом детальном обследовании состояния так называемого «Морского старта», который был приобретён компанией S7».

«Обсуждались также вопросы, связанные с работой межправкомиссий с Сирией и Кубой, которые возглавляет вице-премьер Борисов», — добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.