Исполком «Бессмертного полка» оценил перенос шествия на 2021 год

Исполком общероссийского движения «Бессмертный полк» прокомментировал перенос шествия на 2021 год.

В заявлении, опубликованном на сайте движения, говорится, что «правильно будет перенести народное шествие «Бессмертного полка» на 9 мая следующего года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать».

«И все мы пройдём в строю «Бессмертного полка», чествуя дедов и прадедов, защищавших нашу Родину в Великую Отечественную войну. Отрадно, что президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал это предложение, понимая нашу заботу о сохранении здоровья граждан», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова сообщила, что шествие «Бессмертного полка» не состоится в запланированную дату 26 июля.

В свою очередь, сопредседатель центрального штаба движения, народный артист СССР Василий Лановой выступил с предложением провести шествие 9 мая 2021 года.

Позднее российский лидер Владимир Путин сообщил, что шествие «Бессмертного полка» состоится в 2021 году.