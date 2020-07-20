Путин сообщил о переносе «Бессмертного полка» на 2021 год

Российский лидер Владимир Путин сообщил в ходе общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, что шествие «Бессмертного полка» состоится в 2021 году.

«Как бы нам не хотелось, но придётся перенести мероприятие на следующий год», — цитирует ТАСС Путина.

Он добавил, что «Бессмертный полк» пройдёт «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Ранее пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова сообщила, что шествие «Бессмертного полка» не состоится в запланированную дату 26 июля.

В свою очередь, сопредседатель центрального штаба движения, народный артист СССР Василий Лановой выступил с предложением провести шествие 9 мая 2021 года.

Подробнее — в материале RT.