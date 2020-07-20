Путин сообщил о переносе «Бессмертного полка» на 2021 год
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«Как бы нам не хотелось, но придётся перенести мероприятие на следующий год», — цитирует ТАСС Путина.
Он добавил, что «Бессмертный полк» пройдёт «широко, мощно, по достоинству, красиво».
Ранее пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова сообщила, что шествие «Бессмертного полка» не состоится в запланированную дату 26 июля.
В свою очередь, сопредседатель центрального штаба движения, народный артист СССР Василий Лановой выступил с предложением провести шествие 9 мая 2021 года.
Подробнее — в материале RT.