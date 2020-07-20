Омбудсмен навестила в больнице найденного в Дмитрове двухлетнего мальчика

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о состоянии двухлетнего мальчика, найденного в Дмитрове.

«Чувствует он себя хорошо, играет, очень подвижный, дал себя покормить, очень активный. Но видно, что ребёнок подвергался избиению, причём не единожды. Жалуется сейчас на головку и на ножку. Прихрамывает чуть-чуть. Врачи говорят, что в ближайшее время его состояние наладится», — цитирует телеканал «360» Мишонову.

Она подчеркнула, что в больнице ребёнок пробудет ещё максимум пять-шесть дней.

«Мы будем ждать правовой оценки действий его матери. Сейчас следственные органы проводят свою проверку», — добавила Мишонова.

Ранее в ГСУ СК по Московской области сообщили, что следователи задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом истязании двухлетнего пасынка в Дмитрове.