Омбудсмен навестила в больнице найденного в Дмитрове двухлетнего мальчика

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Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о состоянии двухлетнего мальчика, найденного в Дмитрове.
Омбудсмен навестила в больнице найденного в Дмитрове двухлетнего мальчика
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Чувствует он себя хорошо, играет, очень подвижный, дал себя покормить, очень активный. Но видно, что ребёнок подвергался избиению, причём не единожды. Жалуется сейчас на головку и на ножку. Прихрамывает чуть-чуть. Врачи говорят, что в ближайшее время его состояние наладится», — цитирует телеканал «360» Мишонову.

Она подчеркнула, что в больнице ребёнок пробудет ещё максимум пять-шесть дней.

«Мы будем ждать правовой оценки действий его матери. Сейчас следственные органы проводят свою проверку», — добавила Мишонова.

Ранее в ГСУ СК по Московской области сообщили, что следователи задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом истязании двухлетнего пасынка в Дмитрове.

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