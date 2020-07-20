В Оренбургской области рассказали о работе по предоставлению льготной сельской ипотеки

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В Оренбургской области рассказали о работе по предоставлению льготных сельских ипотечных кредитов. По данным на 17 июля, жителям региона выдали 353 ссуды на сумму более 700 млн рублей.
В Оренбургской области рассказали о работе по предоставлению льготной сельской ипотеки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на областной Минсельхоз.

Больше всего кредитов (188) оформили в Оренбургском районе. Льготную ипотеку также оформляют в Саракташском, Ташлинском, Акбулакском, Переволоцком районах.

Главное условие — жильё должно строиться или приобретаться на селе.

Ранее профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития рынка ипотеки в России.

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