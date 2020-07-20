В Оренбургской области рассказали о работе по предоставлению льготной сельской ипотеки

В Оренбургской области рассказали о работе по предоставлению льготных сельских ипотечных кредитов. По данным на 17 июля, жителям региона выдали 353 ссуды на сумму более 700 млн рублей.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на областной Минсельхоз.

Больше всего кредитов (188) оформили в Оренбургском районе. Льготную ипотеку также оформляют в Саракташском, Ташлинском, Акбулакском, Переволоцком районах.

Главное условие — жильё должно строиться или приобретаться на селе.

Ранее профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития рынка ипотеки в России.