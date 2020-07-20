В Оренбургской области рассказали о работе по предоставлению льготной сельской ипотеки
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на областной Минсельхоз.
Больше всего кредитов (188) оформили в Оренбургском районе. Льготную ипотеку также оформляют в Саракташском, Ташлинском, Акбулакском, Переволоцком районах.
Главное условие — жильё должно строиться или приобретаться на селе.
Ранее профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития рынка ипотеки в России.