Вдова убитого предпринимателя прокомментировала ситуацию вокруг Фургала

Лариса Зоря, вдова предпринимателя Евгения Зори, прокомментировала ситуацию вокруг губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Супруг Зори был убит в октябре 2004 года. В настоящее время женщина вместе с детьми проживает в Канаде.

Как утверждает Зоря, споры возникли из-за территории завода, ранее используемого Фургалом и купленного её мужем.

«Было множество угроз, мы встречались, ходили, как это в прежние времена называлось, на стрелки», — сказала Зоря.

Затем начались суды. Перед последним заседанием предпринимателя убили.

«Я уверена, что Фургал недостоин быть губернатором Хабаровского края», — заявила Зоря.

Фургал был задержан 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, совершённых преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Как сообщалось, у следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.