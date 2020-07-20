Специалист Минздрава рассказал о ситуации с препаратами от СМА
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- РИА Новости
«На подходе ещё два других препарата, и цена снизится практически ещё в два раза», — цитирует РИА Новости Куцева.
Он отметил, что цена «Спинразы» уже снизилась после регистрации препарата.
Отмечается, что на данный момент одна инъекция данного лекарства стоит около 9 млн рублей.
14 февраля в Минздраве Красноярского края сообщили о принятом решении закупить для детей со спинально-мышечной атрофией препарат «Спинраза».