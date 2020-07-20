Специалист Минздрава рассказал о ситуации с препаратами от СМА

После регистрации ещё двух лекарств цена на препарат от спинально-мышечной атрофии «Спинраза» будет снижена в два раза. Об этом сообщил главный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев.

«На подходе ещё два других препарата, и цена снизится практически ещё в два раза», — цитирует РИА Новости Куцева.

Он отметил, что цена «Спинразы» уже снизилась после регистрации препарата.

Отмечается, что на данный момент одна инъекция данного лекарства стоит около 9 млн рублей.

14 февраля в Минздраве Красноярского края сообщили о принятом решении закупить для детей со спинально-мышечной атрофией препарат «Спинраза».