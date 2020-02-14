В красноярском Минздраве заявили о решении закупить для детей со СМА препарат «Спинраза»

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В Минздраве Красноярского края сообщили о принятом решении закупить для детей со спинально-мышечной атрофией препарат «Спинраза».
В красноярском Минздраве заявили о решении закупить для детей со СМА препарат «Спинраза»
  • РИА Новости

«С целью обеспечения по жизненным показаниям детей, больных СМА, имеющих заключение врачебной комиссии, принято решение об осуществлении закупа за счёт средств краевого бюджета вплоть до принятия решений по уточнению порядка и источников финансового обеспечения федеральными органами исполнительной власти. В настоящее время формируются документы для проведения конкурсных процедур по закупке препарата», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Светлана Рукосуева, мама пятилетнего Добрыни, заявила, что 26 февраля ребёнку должны ввести первую дозу данного препарата.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили два уголовных дела по факту смерти двухлетнего Захара Рукосуева из села Богучаны Красноярского края. Мальчик болел спинально-мышечной атрофией и нуждался в дорогостоящем препарате, который был ему назначен решением врачебной комиссии.

Однако региональные чиновники несколько месяцев отказывались закупать лекарство, ссылаясь на отсутствие финансирования.

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