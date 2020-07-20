В Сергиевом Посаде откроется социально-реабилитационный центр для постинтернатного сопровождения слепоглухих инвалидов от 18 до 25 лет.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

Положительное заключение экспертизы уже получено. В реабилитационном центре планируются различные функциональные блоки. Здесь появятся бассейн, тренажёрный зал, мастерские ручных ремёсел, столовая и не только.

Новый комплекс госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» построят рядом с существующим интернатом, в котором живут и учатся дети в возрасте от семи до 18 лет.

Общая площадь здания составит свыше 17 тыс. квадратных метров.

В Подмосковье планируют также открыть более 70 социальных объектов до конца года.

«Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге намерены открыть 60 новых социальных объектов в 2020 году.