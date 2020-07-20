В Сергиевом Посаде откроется социально-реабилитационный центр

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В Сергиевом Посаде откроется социально-реабилитационный центр для постинтернатного сопровождения слепоглухих инвалидов от 18 до 25 лет.
В Сергиевом Посаде откроется социально-реабилитационный центр
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

Положительное заключение экспертизы уже получено. В реабилитационном центре планируются различные функциональные блоки. Здесь появятся бассейн, тренажёрный зал, мастерские ручных ремёсел, столовая и не только.

Новый комплекс госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» построят рядом с существующим интернатом, в котором живут и учатся дети в возрасте от семи до 18 лет.

Общая площадь здания составит свыше 17 тыс. квадратных метров.

В Подмосковье планируют также открыть более 70 социальных объектов до конца года.

«Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге намерены открыть 60 новых социальных объектов в 2020 году.

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