В Сергиевом Посаде откроется социально-реабилитационный центр
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.
Положительное заключение экспертизы уже получено. В реабилитационном центре планируются различные функциональные блоки. Здесь появятся бассейн, тренажёрный зал, мастерские ручных ремёсел, столовая и не только.
Новый комплекс госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» построят рядом с существующим интернатом, в котором живут и учатся дети в возрасте от семи до 18 лет.
Общая площадь здания составит свыше 17 тыс. квадратных метров.
В Подмосковье планируют также открыть более 70 социальных объектов до конца года.
«Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге намерены открыть 60 новых социальных объектов в 2020 году.