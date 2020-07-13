В Подмосковье планируют открыть более 70 социальных объектов до конца года

В Московской области планируют открыть более 70 социальных объектов до конца 2020 года.

Как сообщает телеканал «360», об этом доложили губернатору Андрею Воробьёву в ходе видеоконференции с главами округов.

«Всё, что связано со школами, детскими садами, для нас является безусловным приоритетом. И понятно, что СОVID-19, карантин, которые мы с вами пережили, внесли коррективы. Но школы и те детские сады, которые мы запланировали, будут сданы. И бюджетные, и внебюджетные», — заявил Воробьёв.

Со своей стороны, министр подмосковного строительного комплекса Владимир Локтев отметил, что строительство практически каждого объекта идёт по графику.

«До сентября планируем ввести 16 школ и 18 — до конца года. А строительство трёх планировали к вводу в 2021 году, но мы идём с опережением графика. Скорее всего, введём их в 2020-м. Это Королёв, Луховицы и Щёлково», — уточнил он.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге планируют открыть 60 новых социальных объектов в 2020 году.