Собянин рaсскaзaл о создaнии 18 новых зaповедных территорий в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании особо охраняемых природных территорий в столице.
Собянин рaсскaзaл о создaнии 18 новых зaповедных территорий в Москве
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Отмечается, что в июне — июле 2020 года были подписаны документы о создании в столице 18 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) площадью свыше 1730 гa.

«Созданные в Москве особо охраняемые природные территории, на которых вмешательство в экосистему сведено к минимальному уровню, занимают более 17 тыс. гa, на которых обитают 569 видов растений и животных, занесённых в Красную книгу Москвы. И хотя наш город по-прежнему много строит, потенциал для создания новых ООПТ далеко не исчерпан. Наоборот, создание заповедных зон является важнейшей частью программы развития Москвы. Работа эта — неспешная и очень кропотливая. Требуется учесть сотни различных нюансов и обсудить проекты с тысячами заинтересованных людей. Но в итоге она приносит хороший результат», — цитирует НСН мэра Москвы Сергея Собянина.

В данный момент в городе под особую охрану взято 140 природных территорий.

В прошлом году телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье планируют создать 45 особо охраняемых природных территорий.

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