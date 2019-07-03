В Подмосковье планируют создать 45 особо охраняемых природных территорий

Власти Московской области совместно с экологами и Росреестром планируют создать 45 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Проект должен быть реализован до 2026 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

Как заявила председатель комитета по экологии и природопользованию Алла Полякова, власти стремятся поставить на кадастровый учёт 100% особо охраняемых зон.

«Привлечь виновных к ответственности зачастую мешает отсутствие чётко установленных границ ООПТ. Это даёт возможность застройщикам оспаривать факт нахождения объектов застройки на охраняемой территории», — отметила она.

Ранее «Реальное время» сообщало, что озеро Чёрное в Татарстане признали памятником природы.