В Подмосковье планируют создать 45 особо охраняемых природных территорий
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.
Как заявила председатель комитета по экологии и природопользованию Алла Полякова, власти стремятся поставить на кадастровый учёт 100% особо охраняемых зон.
«Привлечь виновных к ответственности зачастую мешает отсутствие чётко установленных границ ООПТ. Это даёт возможность застройщикам оспаривать факт нахождения объектов застройки на охраняемой территории», — отметила она.
Ранее «Реальное время» сообщало, что озеро Чёрное в Татарстане признали памятником природы.