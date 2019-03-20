Озеро в Татарстане признали памятником природы

Озеро Чёрное в Зеленодольском районе признали памятником природы, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Госкомитет Республики Татарстан по биоресурсам.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Теперь Чёрное — особо охраняемая природная территория, образованная для сохранения уникального озёрного комплекса, охраны водных и околоводных видов растений и животных, занесённых в Красную книгу Республики Татарстан.

Площадь озера — два гектара. Чёрное находится в 500 метрах к северо-западу от посёлка Ивановский.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что во Всемирном фонде дикой природы (WWF) предложили провести мониторинг реки Буреи в Хабаровском крае.