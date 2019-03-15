В WWF предложили провести мониторинг реки Буреи в Хабаровском крае

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) предложили провести мониторинг реки Буреи в Хабаровском крае.

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

«Поскольку взрывные работы проведены прямо в реке, это оказывает влияние на состояние и жизненные процессы близлежащих экосистем — как водных, так и наземных», — заявила координатор проектов WWF России по сохранению водных экосистем Оксана Никитина.

Директор Амурского филиала фонда Пётр Осипов, в свою очередь, отметил, что это первый такой случай, поэтому необходимо извлечь из него уроки.

Как заявил Осипов, крайне важно вести мониторинг качества воды.

Режим чрезвычайной ситуации, введённый в Бурейском районе Амурской области, отменён с 22 февраля в связи с завершением очистки Буреи от скального грунта.

В начале декабря 2018 года в районе реки сошёл оползень и обрушилась часть сопки.