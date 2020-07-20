В Москве автобус врезался в остановку

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На улице Ставропольской в Москве автобус врезался в остановку.
В Москве автобус врезался в остановку
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По предварительным данным, водитель автобуса не справилась с управлением и совершила наезд на остановку.

На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

«Предварительно, один погибший», — говорится в сообщении.

Между тем в пресс-службе столичного главка МВД России сообщили РИА Новости, что в результате инцидента, по предварительным данным, погибших нет, пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, включая два маршрутных автобуса.

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