На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, включая два маршрутных автобуса, могут быть пострадавшие.

«Произошло столкновение четырёх машин, из них две маршрутки, которые ехали без пассажиров», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Согласно предварительной информации, столкновение произошло на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова.

Отмечается, что точной информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее два человека погибли и ещё трое пострадали в результате аварии с участием автобуса на севере Москвы.