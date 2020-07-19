На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля
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«Произошло столкновение четырёх машин, из них две маршрутки, которые ехали без пассажиров», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.
Согласно предварительной информации, столкновение произошло на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова.
Отмечается, что точной информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее два человека погибли и ещё трое пострадали в результате аварии с участием автобуса на севере Москвы.