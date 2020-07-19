В Москве умерли ещё 15 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались ещё 15 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

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РИА Новости

«В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует сообщение ТАСС. Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в столице увеличилось до 4314. Накануне в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом. Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.