В Москве умерли ещё 15 пациентов с коронавирусом
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- РИА Новости
«В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует сообщение ТАСС.
Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в столице увеличилось до 4314.
Накануне в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом.
Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.