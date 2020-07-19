В Москве умерли ещё 15 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались ещё 15 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В Москве умерли ещё 15 пациентов с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует сообщение ТАСС.

Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в столице увеличилось до 4314.

Накануне в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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