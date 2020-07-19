Нижегородцам рекомендовали проветрить квартиры из-за запаха газа

Власти Нижегородской области рекомендовали жителям Нижнего Новгорода, где 19 июля был зафиксирован сильный запах газа в ряде районов, проветрить квартиры. Об этом информирует пресс-служба губернатора области.

В области сформирован оперативный штаб под руководством заместителя губернатора региона Дмитрия Краснова.

Специалисты Роспотребнадзора организовали забор воздуха. Местным жителям рекомендовали сохранять спокойствие и оставаться дома.

Как заявили в региональном Министерстве экологии, на текущий момент запах газа в городе «ослабевает и практически не ощущается».

«Региональное Министерство энергетики и ЖКХ рекомендует качественно проветрить квартиры. Спасатели продолжают поиск источника возникновения запаха газа», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Ранее в МЧС поступили сообщения о сильном запахе газа от жителей ряда районов Нижнего Новгорода.