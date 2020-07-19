Нижегородцам рекомендовали проветрить квартиры из-за запаха газа

Короткая ссылка
Власти Нижегородской области рекомендовали жителям Нижнего Новгорода, где 19 июля был зафиксирован сильный запах газа в ряде районов, проветрить квартиры. Об этом информирует пресс-служба губернатора области.
Нижегородцам рекомендовали проветрить квартиры из-за запаха газа
  • Pixabay

В области сформирован оперативный штаб под руководством заместителя губернатора региона Дмитрия Краснова. 

Специалисты Роспотребнадзора организовали забор воздуха. Местным жителям рекомендовали сохранять спокойствие и оставаться дома.

Как заявили в региональном Министерстве экологии, на текущий момент запах газа в городе «ослабевает и практически не ощущается».

«Региональное Министерство энергетики и ЖКХ рекомендует качественно проветрить квартиры. Спасатели продолжают поиск источника возникновения запаха газа», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Ранее в МЧС поступили сообщения о сильном запахе газа от жителей ряда районов Нижнего Новгорода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить